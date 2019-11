Le telecamere di Rai Tre arrivano a San Severo: nella puntata di Report si parla della Festa del Soccorso

Questa sera si parla di San Severo e della Festa del Soccorso sulle reti Rai. La nostra bella festa approda su Rai Tre nella trasmissione “Report” in onda dalle 21,20. L’inviata Antonella Cignarale nelle scorse settimane, con una troupe della nota trasmissione, è stata a San Severo per realizzare un servizio proprio sulla Festa, evidenziando tutti gli aspetti storici e tradizionali: in maniera particolare la Cignarale si è soffermata sul ridimensionamento dei festeggiamenti a seguito dell’entrata in vigore di una normativa molto restrittiva sul piano sicurezza, la Legge Gabrielli, introdotta dopo i gravi fatti di Torino, accaduti il 3 giugno del 2017 durante la proiezione in Piazza San Carlo della finale di Champions League.

Con tale norma è entrata in vigore una serie di accorgimenti sull’ordine e la sicurezza pubblica tanto da mettere in crisi manifestazioni di paese e non solo, alcune delle quali, dopo lunghi anni, sono state bloccate oppure non effettuate ovvero profondamente rimodulate grazie anche ai notevoli costi del “piano di sicurezza” obbligatorio per determinate manifestazioni. La trasmissione Report ha realizzato un servizio specifico su tale normativa e sui risultati che la stessa ha avuto ed ha in ambito nazionale.

Per conto del Comune di San Severo è intervenuto nella trasmissione il Consigliere Comunale Michele Del Sordo che, nel corso degli ultimi anni, ha seguito in maniera particolare l’organizzazione della Festa, nella qualità di Assessore alla Sicurezza e Legalità.