Lucera, la Festa patronale si farà. Appello del Comitato ai fedeli: "Un contributo per la buona riuscita del Ferragosto lucerino"

Un contributo alla cittadinanza per "la buona riuscita del tradizionale Ferragosto Lucerino". L'appello parte dal comitato feste patronali di Lucera, in vista della tre giorni di festeggiamenti in programma dal 14 al 16 agosto, che si svolgerà, pur se con le limitazioni imposte dalle normative anti-Covid.

Le offerte raccolte serviranno per stampa del materiale di devozione e comunicazione, allestimento del trono per Santa Maria Patrona, installazione di luminarie, commemorazione delle vittime del Covid, bande musicali e spettacoli pirotecnici.

La richiesta del contributo arriva "in un momento storico che mette a dura prova la nostra comunità - si legge nella nota del comitato - e che costituisce una sfida ancora più forte e difficile dal punto di vista religioso, turistico e sociale". Un autentico atto d'amore e di devozione.