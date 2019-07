Il Lions Club Manfredonia Host ha una nuova presidente: è Fanny Garzia

Sabato 29 giugno 2019, si è svolta al Regio Hotel Manfredi in Manfredonia, la cerimonia per il passaggio di consegne del LIONS Club MANFREDONIA Host, con il tradizionale passaggio del martelletto, tra il Presidente uscente, Dr. Michele Roberti, e la Presidente entrante, Dr.ssa Fanny Garzia, alla presenza del Presidente della Circoscrizione Lions Puglia Settentrionale, Dott. Ing. Salvatore Guglielmi.

La neo Presidente, per l’a.s. 2019/2020, Dr.ssa Fanny Garzia, ha presentato il rinnovato nuovo consiglio direttivo che la affiancherà, formato da: Dr. Giovanni Lauriola, Vice Presidente - Dr. Michele Roberti, Past Presidente - Dott. Ing. Salvatore Guglielmi, Segretario - Dr. Fabio Gentile, Tesoriere - Prof.ssa Antonella Arena, Cerimoniere – Prof.ssa Carlotta Fatone, Presidente comitato soci - Dr. Roberto Lo Scocco, Presidente Comitato Marketing e Comunicazione - Prof.ssa Angela Di Candia, e Prof.ssa Gina Ciuffreda, consiglieri.

Il Lions Club Manfredonia Host è per anzianità il primo della città, essendo stato fondato nel 1968, e fa parte della “International Association of Lions Clubs“, fondata in America nel 1917, che è la più grande organizzazione di clubs di servizio al mondo, con circa 1,5 milioni di soci.