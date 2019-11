Il centro di Biccari "invaso" dai piccioni: arrivano i falchi

A Biccari sono arrivati i falchi. È iniziata la scorsa notte il servizio di allontanamento e contenimento del numero di piccioni che negli ultimi mesi era aumentato esponenzialmente nel centro abitato del comune dei Monti Dauni.

Per questo, l'amministrazione comunale si è affidata ai falconieri di Sidda Sud. L'allontanamento a mezzo falchi, infatti, è uno dei sistemi più efficaci (e non cruento) per la bonifica delle zone ad alta presenza di volatili come i piccioni. Si tratta di una tecnica attraverso la quale l'immissione del predatore in un ecosistema nel quale era assente induce le prede a interrompere il ciclo riproduttivo e a fuggire.

"Vedere i falchi all'opera è davvero affascinante", ha commentato il sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna.

