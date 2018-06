Dai corsi di formazione al mondo dei videogiochi: la nuova sfida di Fabio e Gianfelice, eccellenze dell’innovazione

I due sanseveresi Fabio Viola e Gianfelice Boncristiano si confermano leader nel settore della innovazione al servizio di Enti, scuole di formazione, gestione del personale e aziende che intendono ampliare il proprio target. I due giovani innovatori dopo le diverse esperienze con aziende leader nazionali e internazionali, università e musei italiani sono approdati al coordinamento dell'area gaming della scuola internazionale di Comics, fondata dall’eclettico disegnatore Dino Caterini, con sede a Firenze, Roma, Napoli, Torino, Brescia, Reggio Emilia, Padova, Pescara, Genova.



Le due eccellenze sanseveresi hanno accolto la sfida lanciata dal direttore fiorentino Alessio D’Uva e si cimenteranno in un nuovo impegno che prevede corsi per gaming su 3D artist, corso triennale di animazione, corsi di videogame, videomaking e corso per Storyboard Artist collaborando con professionisti della scuola noti per le collaborazioni con la Disney e la Warner Bros. I due sanseveresi inoltre di recente hanno consolidato le loro esperienze in quel settore innovativo grazie al successo ottenuto con la realizzazione di un gioco “Father and Son” sviluppato per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il gioco, scaricabile gratuitamente sul Play store oppure Apple store ha ottenuto fino ad oggi 2 milioni di download. Un’applicazione pensata per far conoscere nel mondo le bellezze del museo Napoletano che tra l’altro è stato il primo museo al mondo ad utilizzare la gamification come modalità di coinvolgimento.



“Il mondo dei videogiochi – spiegano Fabio Viola e Gianfelice Boncristiano - è in continua espansione e regala emozioni proprio come i film, la musica o i libri. Inoltre i procedimenti che regolano i videogame possono essere un ottimo strumento e un valido aiuto per la formazione scolastica, il marketing aziendale o addirittura i servizi pubblici degli Enti con il coinvolgimento della cittadinanza”. Una scienza in continua espansione, quella della gamification, che vede i due giovani sanseveresi punto di riferimento in Italia e nel mondo”.