Vieste acquisisce un immobile di pregio e valore artistico: l'ex convento diventerà un sito di eventi culturali

Con il federalismo culturale passa in proprietà dallo Stato al Comune di Vieste l’ex Convento Beata Vergine degli Angeli, immobile di pregio storico e artistico, situato al di fuori delle mura del borgo antico di Vieste.

A sancirlo è l’atto di trasferimento sottoscritto dall’Agenzia del Demanio e dall’amministrazione comunale, sulla base di un programma approvato dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che mira alla valorizzazione e al riuso del bene anche attraverso nuove funzioni culturali, in linea con i programmi di promozione e di sviluppo turistico del territorio locale.

Sarà dunque rafforzata l’offerta culturale e la fruibilità del convento dei Cappuccini, che ospita la sede del Museo Civico Archeologico, diventando così punto di riferimento del sistema museale viestese e veicolo dell’identità culturale del Gargano.

Soddisfatto il sindaco Giuseppe Nobiletti: "Un'ottima notizia per la cultura a Vieste.L'acquisizione diretta dell'antico complesso, risalente alla prima metà del'600, rappresenta un grandissimo risultato per il consolidamento del polo culturale promosso dall'assessorato alla cultura del nostro comune".

Particolare soddisfazione per l’obiettivo raggiunto è stata espressa dall’Assessore alla cultura, Graziamaria Starace che non ha mancato di sottolineare come “Il Convento costituisca uno dei siti cardine del circuito virtuoso del patrimonio storico-archeologicoincluso nel polo, oggetto di uno sforzo di valorizzazione culturale senza precedenti. Non c’è dubbio che il patrimonio demaniale e culturale del Comune si arricchisce di un sito di prim'ordine per manifestazioni ed iniziative culturali di altissima valenza in totale sintonia con la vocazione museale già assicurata a quei locali".