Prostituzione on line: exploit di escort in Puglia ma non nel Foggiano, raddoppiano nella vicina Barletta

Da settembre 2018 ad oggi, su internet, in Italia, si registra il 24% circa di prostitute in più. Questo aumento è avvenuto praticamente in tutte le province italiane, con una importante varianza di portata però a seconda delle zone.

In Puglia gli aumenti più significativi si registrano nella BAT e in provincia di Brindisi, dove le percentuali di escort attive sul web hanno subito rispettivamente una variazione del 102% e dell'85% nel giro di pochissimi mesi. Non aumentano a Foggia e in Capitanata, dove la media escort è ferma a 143.

Milano e Roma restano rispettivamente al 1° e al 2° posto nella top 5 delle province per aumento di escort, seguite da Torino, Napoli e Brescia.

Escort Advisor ha anche rilevato il prezzo medio di una prestazione in base alle recensioni degli utenti. Foggia è tra le province dove si spende di meno, Bari la più cara di quelle pugliesi