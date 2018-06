L'incubo rifiuti è finito: dipendenti SIA e servizio verso l'Asipu di Corato, garantiti livelli occupazionali e arretrati

Uniti verso Asipu Spa per il servizio di raccolta, sotto l'egida della Regione Puglia, che con Ager guiderà anche la transizione ad Aseco per la gestione dell'impiantistica di Forcone Cafiero. Questo l'esito della riunione di ieri pomeriggio in Prefettura a Foggia. Dal Prefetto Massimo Mariani, tutti i rappresentanti dei nove comuni del Consorzio Bacino Fg 4, alla presenza dell'assessore regionale all'Ambiente Gianni Giannini, del commissario Ager Gianfranco Grandaliano e del consigliere regionale Francesco Ventola.

Garantiti i livelli occupazionali

Come garantito dal sindaco di Trinitapoli "tutti i lavoratori di Sia Srl vedranno riconosciuto il proprio livello occupazionale in capo alla Spa coratina, Asipu, da settimane disponibile a subentrare nel servizio di raccolta. Nei prossimi giorni, sarà la volta dei dettagli tecnici della transizione dei lavoratori ad Asipu, così come sarà dipanata la matassa degli stipendi arretrati”.

Il servizio è ripreso a funzionare

Nel frattempo il servizio è ripreso a funzionare in diversi casi con società esterne che hanno assicurato nelle scorse ore la raccolta dopo giorni di emergenza e rifiuti in strada: “Abbiamo la ragionevole certezza di aver costruito un percorso che assicuri continuità aziendale – precisa Salvatore Puttilli sindaco di San Ferdinando di Puglia , concertando tutto con Ager e Regione per pulire le nostre città, a cominciare dalle città più in affanno, Orta Nova, ma soprattutto Cerignola, alla quale abbiamo concesso volentieri l'ausilio dei nostri uomini per far fronte alla criticità”.

La Regione garante del servizio di raccolta

La gestione pubblica che ne verrà appare come una garanzia. “Oggi è partito un percorso di cambiamento di gestione pubblica – sintetizza Bernardo Lodispoto sindaco di Margherita di Savoia – , a salvaguardia degli impegni assunti coi lavoratori e con i cittadini per il servizio di raccolta. Ringrazio la compattezza di tutti i 9 sindaci, che dà da oggi la certezza che mancava fino a ieri. Così come il sindaco di Corato, Massimo Mazzilli, da subito disponibile a fare quanto necessario per venirci incontro, dando garanzia di inclusione occupazionale e rispetto dei livelli. Ora i nostri dipendenti dovranno essere dislocati nelle diverse aziende che in queste ore effettueranno il servizio.

Da subito sarà riattivata la biostabilizzazione nelle 16 celle di Forcone Cafiero. Revocata l'Aia 66/2014 lo scorso 22 giugno e, constatata l'impossibilità dei Comuni a far fronte alle prescrizioni connesse alla gestione, l'Ager assicurerà il viatico verso costruzione e attivazione del VI lotto di discarica, dell'impianto di compostaggio e della piattaforma di trattamento della frazione secca della raccolta differenziata (plastica, carta e cartone).

Il commento del consigliere regionale Ventola



"Sarà il primo fine settimana senza rifiuti per strada per i Comuni del Bacino FG/4. Certo, non ci saranno miracoli improvvisi, c'è ancora molto da lavorare, ma il protocollo firmato nelle scorse ore alla Prefettura di Foggia, fra Regione Puglia (rappresentata dall'assessore Gianni Giannini e i sindaci dei Comuni interessati) è un gran bel passo avanti nell'interesse del territorio e dei cittadini che hanno davvero rischiato problemi di carattere igienico-sanitario". Così il coordinatore e consigliere regionale di Direzione Italia-Noi con l'Italia, Francesco Ventola. "E sono soddisfatto di aver contribuito alla soluzione anche da consigliere regionale di opposizione: perché quando si devono risolvere i problemi quotidiani e reali della gente il colore politico non conta. Non mi interessava fare propaganda spicciola e demagogica più per fini elettorali che per amore della mia Terra: bene, ma io non sono così! E sono contento di aver lavorato con l'assessore Giannini. Mi spiace invece che altri colleghi regionali e parlamentari si augurano il fallimento di certi interventi per poter poi conquistare titoli di giornali e sparare a zero sui social. Non capendo che risolvere i problemi della gente è molto più importante che prendere like".