Rifiuti, lavoratori SIA in protesta occupano i binari. Carapelle chiede di poter conferire a Passo Breccioso

I lavoratori della Sia sono in stato di agitazione dalle 9.00 di questa mattina. Hanno finanche occupato i binari della stazione di Cerignola, lasciati mezz'ora fa su ordine del Prefetto. Che avrebbe promesso un incontro, probabilmente già domattina. Al centro, le tematiche di sempre che affligono la morente società di nettezza urbana del Consorzio Fg/4. Tra queste - tema più pregnante- gli stipendi dei lavoratori, che sarebbero nuovamente in ritardo. Al momento i lavoratori sono riuniti per capire il da farsi. Non si escludono azioni di protesta davanti al Comune di Cerignola nelle prossime ore.

Richiesta di un tavolo tecnico al Prefetto perviene anche dal neosindaco di Carapelle, Umberto Di Michele. "Viene impedito ai mezzi della nettezza urbana l’accesso ed il conferimento rifiuti all’impianto TMB Aseco di Cerignola. Questo potrebbe aggravare la situazione già persistente di emergenza sanitaria, già penalizzata dal clima particolarmente torrido di questi giorni" si legge in una nota.

Nell’attesa il primo cittadino ha chiesto l’autorizzazione al conferimento dei rifiuti nella discarica di Passo Breccioso, in agro di Foggia, finché lo stato di emergenza dovuto all’agitazione dei dipendenti Sia non torni alla normalità.

“E’ assolutamente necessario agire con tempestività, perché questa problematica persiste da oramai troppo tempo ed è a repentaglio la salute pubblica dei cittadini di Carapelle”, ha detto il sindaco Di Michele, pronto a collaborare con gli altri comuni del consorzio per giungere ad una soddisfacente conclusione della vicenda.