"Tutto andrà bene", per le vie di Castelnuovo il messaggio di speranza durante l'emergenza Coronavirus

Un tocco di colore al paese in questo momento grigio per l’Italia e per il mondo intero. È l’iniziativa che la Pro Loco di Castelnuovo della Daunia sta portando avanti in questi giorni per combattere l’allarme Coronavirus.

Ogni famiglia sarà impegnata nel disegnare su un cartellone o un lenzuolo un arcobaleno con la scritta “Tutto andrà bene” (mantra di tendenza in queste ore soprattutto sui social), per poi appenderlo al balcone e rendere vive e colorate le vie del paese.

Un’ondata di positività che porterà adulti e soprattutto bambini a dipingere e ad essere impegnati in questi giorni di assenza forzata dalle scuole. Un’idea nata nel Nord Italia e colta al volo dalla piccola comunità dei Monti Dauni che spera possa essere da sprone per molte altre realtà.