Donati ventilatori polmonari per le terapie intensive dei Riuniti e di Casa Sollievo: il gesto è del Gruppo Gelsomino

Il Gruppo Gelsomino di Manfredonia ha donato due ventilatori polmonari al Policlinico Riuniti di Foggia e a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

L'apparecchio acquistato per l'ospedale di San Pio è dedicato alla memoria del compianto Antonio Manfrini, primario del Pronto Soccorso. Vertici societari e collaboratori del gruppo imprenditoriale che opera da oltre trent'anni in Capitanata (Gelsomino Ceramiche, Regiohotel Manfredi, Gelsomino Home Collection, Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia) hanno scelto di contribuire alla grande gara di generosità per supportare le terapie intensive della provincia di Foggia.

"In questo momento storico siamo tutti chiamati alla nostra responsabilità sociale. Il ringraziamento va a tutti i componenti del gruppo Gelsomino. Non abbiamo fatto altro che sommare le coscienze di tutti per ottenere un risultato più grande", dichiara il portavoce del gruppo Gelsomino ringraziando tutto il personale medico-sanitario "per l'instancabile ed impagabile lavoro a supporto di un'Italia ferita e sofferente come non mai, ma pronta con orgoglio a rialzarsi e ripartire quanto prima, come dimostrato proprio dai sacrifici di medici ed infermieri, veri eroi di questa battaglia".

Esprime gratitudine, anche a nome di tutto il personale, il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli: “Se c’è una cosa buona che possiamo imparare da questo momento di grande tensione è che gli italiani sono un popolo generoso e solidale quando c’è necessità di dimostrare di avere un unico grande cuore".