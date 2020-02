Da Foggia a 'Sanremo 2020': con il suo 'Passion Tango', il pasticciere Donato Soldani 'addolcisce' il Festival

Da Foggia a 'Sanremo 2020'. Le creazioni del pasticciere Donato Soldani 'addolciscono' il Festival della canzone italiana.

In questi giorni, infatti, il foggiano Donato Soldani, premiato dal Cavaliere dell’ordine di Malta O.S.J. Michele Cutro in rappresentanza della federazione Show Cooking, è impegnato al 70° Festival di Sanremo presso il prestigioso locale della movida sanremese, Victory Morgana bay. Si fa un gran parlare di recupero della tradizione, sviluppo del territorio e di promozione delle specialità locali. Con la dodicesima edizione del cooking show al Festival sanremese, si è passati dalla teoria alla pratica. E non è cosa da poco.

Un dolce moderno, un territorio unico per la bellezza e peculiarità, un patrimonio enogastronomico ancora tutto da fare e conoscere sul territorio: elementi diversi, che però, sono stati alla base dell’organizzazione del dolce “Passion Tango”, presentato al 70 festival della canzone sanremese. Una vera e propria “prima” che ha avuto il sapore dell’entusiasmo degli ospiti di questa terra così straordinaria, la città dei fiori, che hanno saputo unire le forze per degustare il dolce “Passion Tango”, per il quale è nato e dal quale vuole partire, oggi alla conquista del mondo.

I documenti riportano che il dolce è stato ideato nel ristorante “Stile Primitivo” di Campomarino di Maruggio dove il Maestro Donato Soldani, in collaborazione con il Maestro Andrea Cocco, saranno lieti di soddisfare i palati degli avventori. Il dolce è stato degustato dal cavaliere Michele Cutro, nonché enogastronomico, per essere approvato e portato al festival di Sanremo 2020 per soddisfare il palato dei vip.