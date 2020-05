Piazzolla respinge le dimissioni di Nigri: "Non può interrompersi l'importante lavoro svolto, soprattutto ora"

Il direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla ha rigettato perentoriamente le dimissioni presentate ieri dal direttore sanitario Antonio Giuseppe Nigri.

Alla pari di Michele Emiliano anche Piazzolla sottolinea l’importante lavoro che Nigri ha svolto per l’azienda, "che non può interrompersi, soprattutto in questo momento" prosegue.

Il direttore ha invitato quindi il dott. Nigri a continuare questa esperienza "in quanto la sua professionalità e il suo ruolo di direttore sanitario sono un punto di forza necessario in questa fase di riavvio di tutte le attività ospedaliere e territoriali"