VIDEO | Il comandante Di Fonzo: "Una bellissima fatica, un grande onore per me"

Finora 25 equipaggi dei reparti prevenzione crimine hanno identificato 85.956 persone (22.317 delle quali pregiudicate) arrestandone 113 e denunciandone in stato di liberta’ 191, nonché hanno controllato 328.301 veicoli, di cui 287.607 con sistemi automatizzati, elevando 4.013 contravvenzioni (673 per mancata copertura assicurativa, 195 per guida senza casco e 237 per guida senza licenza). Inoltre, sono stati sequestrati 47,190 chilogrammi di sostanze stupefacenti e 68 armi da fuoco.

Il Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale, ha sede in un immobile messo a disposizione dal comune di San Severo. Il reparto, che espletera’ la sua attività prevalentemente nella Provincia di Foggia, avrà a disposizione anche un parco auto di 22 autovetture.