Giovani sacrificati sull'altare della mafia. Ser Key, il rapper che vuole fermare la mattanza sul Gargano: "E' follia"

E' liberamente ispirato alle cronache garganiche e alla 'mattanza' di giovani, sacrificati sull'altare della mafia. Stiamo parlando del brano "Dall'alba", esordio di Carmine Vecchione, in arte Ser Key, 23enne napoletano ma trasferito per lavoro a Vieste, "paese bellissimo ma che negli ultimi anni ha visto morire tanti miei coetanei uccisi dallo spietato business della droga", spiega. "Ho riflettuto, ho pianto, ho scritto una canzone e girato un videoclip che vorrei fosse veicolo di un messaggio forte e chiaro: morire per soldi e finta gloria, alla mia età, è follia. Come follia è inseguire falsi miti con un unico capolinea, dietro le sbarre o sotto la nera terra", spiega il rapper. "Spero che il messaggio contenuto nel mio video, proprio perchè proviene da un ragazzo ed è incastonato in note rap (musica in voga proprio tra i giovani), possa essere recepito". | VIDEO