Anfiteatro e Castello per tornare a scuola. L'ultima trovata di Tutolo: esami e lezioni all'aperto. "Meglio del plexiglass"

Esami e scuola en plein air nell'Anfiteatro e nel Castello di Lucera: è l'ultima trovata del sindaco Antonio Tutolo che metterà a disposizione degli istituti scolastici gli spazi all'aperto. "Di sicuro con il bel tempo si può fare" ha detto lanciando l'idea, già apprezzata da tanti concittadini. La valutazione spetterà ai dirigenti scolastici: "Se riterranno che possano essere luoghi idonei sono a disposizione. Oltre all'arena, c'è tutto il perimetro dell'Anfiteatro che è favoloso, ci sono alberi che ombreggiano. Penso che sia meglio di una scatoletta di plexiglass". Oltre alla Fortezza Svevo-Angioina e all'anfiteatro, immagina altri spazi che potrebbero avere i requisiti per rispettare le prescrizioni e le misure di contenimento del contagio. "Eventualmente, possono essere utilizzate anche le piazze di Lucera, penso a piazza San Francesco. Così come pure non escluderei nemmeno le corti di alcuni palazzi che per una classe sono assolutamente capienti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Del ritorno a scuola il sindaco Tutolo aveva parlato anche durante il suo aggiornamento in diretta sull'emergenza Covid, ancora in aperta polemica con il governo sulla gestione della Fase 3. "Ci sono delle cose che mi fanno sorridere. Si riapre un po' tutto, anche le discoteche. Se si è convinti lo si faccia pure, però poi qualcuno mi dovrebbe spiegare perché per le scuole si fanno tutti questi progetti come il plexiglass. Mi pare che l'unica cosa che resta chiusa siano le scuole e qualcuno dovrebbe spiegarci il perché, sennò diventa quasi incredibile. Qualcuno ci dovrebbe spiegare ad esempio perché ci sono molte attività che sono costrette a operare con delle restrizioni importanti e poi ci sono cose su cui si fa finta di nulla. Un po' di coerenza non farebbe male".