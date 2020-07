Cera su 'Cose Nostre': "Si è data poco importanza alla risposta dello Stato, passata l'idea di un Gargano poco sicuro"

Il consigliere regionale Napoleone Cera esprime il suo parere dopo la trasmissione 'Cose nostre' di Rai 1 dedicata alla mafia sanguinaria del Gargano, alla guerra tra i Primosa-Alfieri e i Libergolis prima e tra i Libergolis e i Romito dopo. A quell'alleanza mare-montagna saltata e all'uccisione dei vertici dei gruppi criminali.

Cera ricorda i fratelli Luciani, al quale la trasmissione 'A mani nude' ha dedicato ampio spazio, “vero esempio di uomini del Gargano, terra tanto bella quanto difficile, ma fatta di tanta gente perbene e con luoghi da fare impazzire il mondo!”

“La mafia non ha ucciso solo i miei concittadini i fratelli Luciani ma ha lasciato una profonda ferita e una rabbia immensa. Dal loro esempio vogliamo far emergere tutta la bellezza della nostra terra, fatta di sole, di fatica e di sudore della fronte. I fratelli Luciani rappresentano in pieno il carattere dell’uomo garganico, tutto dedito al lavoro - spesso molto duro come lo era il loro - e alla famiglia, in un contesto in cui la criminalità organizzata è presente e operante”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Della trasmissione 'Cose nostre' mandata in onda su Rai1, devo però evidenziare che poca importanza si è data all’imponente risposta dello Stato dopo lomicidio di Luigi e Aurelio che ha portato a numerosi arresti e all’apertura di importanti processi contro questa mafia poco conosciuta, facendo passare l’idea di un Gargano poco sicuro e in mano a bande criminali, in un momento fortemente critico per il turismo e il suo comparto.”