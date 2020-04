Cosa si potrà fare in più dal 4 al 17 maggio

La fase 2 dell'emergenza Covid-19 è sempre più vicina. Dal 4 maggio non solo potranno riaprire i battenti molte attività, ma per i cittadini sarà possibile accedere a parchi e giardini pubblici, svolgere sport individuali all'aria aperta e fare visita ai familiari etc...

Ovviamente, continueranno a essere vietati assembramenti in luoghi pubblici e riunioni di famiglia, così come continuerà a essere valido l'obbligo di almeno un metro di distanza.

Vediamo nello specifico cosa i cittadini italiani potranno fare dal 4 maggio.

saranno consentiti gli spostamenti all’interno di una stessa regione, oltre che per motivi di lavoro, di salute, necessità, anche per far visita ai congiunti. Gli spostamenti fuori regione saranno consentiti solamente per motivi di lavoro, di salute, di urgenza. Sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Si consiglia di contattare il numero verde regionale dedicato all’emergenza COVID-19 per la specifica Regione per ulteriori informazioni, anche inerenti all’eventuale necessità, in caso di rientro, di quarantena e isolamento fiduciario

sarà consentito l’accesso ai parchi, giardini e ville pubbliche rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro pur mantenendo chiuse le aree gioco per bambini. I sindaci potranno valutare la possibilità di precludere l’ingresso ai parchi qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza

sarà consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria è previsto l’obbligo, e non più solo la forte raccomandazione, di restare a casa e avvertire il proprio medico

alle attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito la riapertura ai clienti per il ritiro del pasto da asporto, fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi

saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali

saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone