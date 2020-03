Mons. Giuliano affida la diocesi a S. Maria Patrona: le preghiere per liberare la comunità dal flagello del Coronavirus

Il Vescovo di Lucera-Troia Mons. Giuliano ha annunciato per domenica prossima una messa di intercessione per tutte le persone minacciate dal virus.

"Cari figli e figlie, fratelli e amici,

accolgo, subito, la richiesta di un gruppo di fedeli. Per cui domenica prossima 22 marzo, alle ore 10, celebrerò la santa Messa in Cattedrale a Lucera. La celebrazione sarà di intercessione per tutti coloro che sono minacciati dal virus, specialmente per gli abitanti nel territorio della nostra diocesi. Sarà a porta chiuse, ma si potrà seguire attraverso Telecattolica.

Al termine della Messa pronuncerò l’atto di affidamento alla Vergine Madre, perché voglia, ancora come tante volte nel passato, liberare la nostra gente da questo tremendo flagello. Alle ore 11 (in punto) tutte le campane delle chiese della Diocesi suoneranno a distesa e a lungo. Le campane diranno che il Cuore della Madre non è chiuso alle necessità dei suoi figli. Intanto mi impegno, a nome dell’intera Diocesi, a realizzare, su suggerimento della Caritas italiana, una significativa opera di solidarietà in uno dei Paesi in via di sviluppo. Sarà questo il segno del nostro affidamento e della positiva risposta che la Madre celeste non ci farà mancare.