La storia di Stefania, la 'creativa' che trasforma le lenzuola in mascherine (per raccogliere fondi per l'ospedale)

Contro il Coronavirus ognuno può e deve fare la propria parte. Con fantasia e creatività, mettendo le proprie capacità al servizio della comunità.

Esattamente come Stefania D’agrippino, giovane 'creativa' di Troia, che ha deciso di trasformare lenzuola in mascherine (non mediche), il cui ricavato - una libera offerta - viene interamente devoluto agli Ospedali Riuniti di Foggia, andando a 'rimpinguare' i conti delle raccolte fondi avviate a sostegno delle strutture ospedaliere locali, fortemente messe alla prova dal Covid-19. L'iniziativa di Stefania, a lavoro con la sua macchina da cucire, incassa il sostegno dei suoi concittadini: "Un bel gesto di condivisione per un fine nobile".