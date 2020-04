Anche la ‘squarcella’ scende in campo per il Riuniti: al via la raccolta fondi per l’acquisto di un monitor per la terapia intensiva

Non è Pasqua senza 'Squarcella' nei Monti Dauni, ma non è Pasqua anche senza solidarietà nei piccoli comuni del preappennino foggiano. Per questo l’associazione di volontariato e protezione civile Italia Verde Volontari per l'Europa (A.I.V.V.E.), la Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e la Confederazione dei Cavalieri Crociati di Rocchetta Sant’Antonio per le prossime festività pasquali hanno dato vita ad un’iniziativa di beneficenza a favore degli Ospedali Riuniti di Foggia. I volontari venderanno attraverso consegna a domicilio le Squarcelle della Solidarietà, un dolce tipico dei Monti Dauni che rappresenta la tradizione della tavola pasquale. Con il ricavato delle vendite sarà acquistato un “dispositivo di monitoraggio d’emergenza per rianimazione” che verrà donato alla terapia intensiva dell'Ospedale Riuniti di Foggia. “Abbiamo voluto sposare questa iniziativa - spiega il parroco di Rocchetta - don Antonio Aghilar - perché nel nostro piccolo vogliamo aiutare gli operatori sanitari a continuare nella quotidianità a poter aiutare i nostri fratelli in questo momento di difficoltà. Uno strumento in più significherà un posto letto in più da poter gestire in soccorso delle nostre popolazioni”.

L'iniziava ha come partner eccellenti la Servimed Srl di Taranto, che garantirà la fornitura della strumentazione da donare e la Pasticceria Vanità di Rocchetta che materialmente ha realizzato in maniera del tutto artigianale i dolci tipici pasquali. «Con questa iniziativa stiamo tentando di raccogliere circa 3mila e cinquecento euro per acquistare il monitor - fanno sapere i volontari dell'associazione AIVVE. Siamo fiduciosi grazie anche a grande cuore di aziende che ci hanno supportato come la Servimed srl, che garantirà la fornitura del monitor e già ha permesso ai nostri volontari dia vere i dpi per la realizzazione dell'evento, ma anche grazie alla grande solidarietà della famiglia Vigilante, de Il 'Sorriso di Stefano', recentemente destinatari dell'ennesimo attentato che ha voluto far dono ai suoi dipendenti della “Squarcella della solidarietà” affiancandosi in prima fila con noi nel raggiungimento di questo impegno per il Riuniti». Il dolce tipico, di circa 500 grammi, è un mix di sapori e tradizioni ricoperto da nastro e impreziosito da ovetti di cioccolata e scaglie di zucchero colorati. È possibile ordinarla ai numeri 392 1548985 - 345 0187812 - 331 7576 309. Il dolce pasquale sarà consegnato direttamente a domicilio. L’iniziativa è attiva fino al 13 aprile.