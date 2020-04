Fioccano i gesti di solidarietà a Foggia: ecco 'spesa sospesa', il progetto della Croce Rossa per le famiglie in difficoltà

Al via la “Spesa Sospesa”. Si tratta di un progetto di solidarietà messo in campo dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Foggia in collaborazione con il punto vendita Tigotà di Foggia, per incrementare la distribuzione di prodotti di prima necessità alle famiglie che ne hanno bisogno. Tigotà Foggia e Croce Rossa di Foggia uniscono le forze in un momento di così difficile emergenza. Il punto vendita Tigotà, insegna nazionale con prodotti per l’igiene, la bellezza e la cura della persona e per la pulizia della casa, situato a Foggia in via Mario Natola 4, mette a disposizione uno spazio per la raccolta dei prodotti di prima necessità, ogni cliente può dare il proprio contributo acquistando e donando i prodotti che saranno poi consegnati ai più bisognosi. La Croce Rossa di Foggia si occuperà di ritirare e distribuire le donazioni al fine di aiutare chi si trova in condizioni di emergenza o vive da tempo una condizione di difficoltà economica. Nei prossimi giorni il punto vendita Tigotà avvierà anche un servizio di consegna a domicilio come ulteriore aiuto alla collettività e al fine di ridurre al minimo gli spostamenti in città.

