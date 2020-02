Coronavirus: sindaci foggiani convocati in Prefettura

Si svolgerà domani pomeriggio nei locali della Prefettura di Corso Garibaldi a Foggia, l'incontro tra i sindaci dei comuni della provincia di Foggia alla presenza del direttore generale della Asl Vito Piazzolla, per fare il punto della situazione sull'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha provocato anche sei vittime in Italia e oltre 200 contagi. Al momento sono cinque i casi sospetti in Puglia.

Il governatore della Regione Michele Emiliano ha invitato tutti i cittadini provenienti dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria presenza in Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria.“

Domani mattina toccherà invece ai presidenti di Regione, convocati dal capo nazionale della protezione civile per dare disposizioni in materia.