Coronavirus, Emiliano chiarisce: "Sì al mototurismo in Fase 2, ma solo in solitaria". Vietati i raduni

Sì all'utilizzo della moto e alle attività di mototurismo in Fase 2. Lo chiarisce il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"In questi giorni moltissimi di voi mi hanno chiesto se è possibile l’utilizzo della moto per l’attività di mototurismo. Sì, è consentito e aggiungo anche che è possibile fare manutenzione e utilizzare le auto e le moto d’epoca", spiega.

"Ovviamente queste attività devono svolgersi nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza e rispetto delle distanze sociali. Questo significa che restano assolutamente vietati i raduni e l’attività può essere svolta solo in forma individuale, salvo per i familiari conviventi".