Rischio contagio da assembramenti: no ai fuochi d'artificio e alla banda per la Madonna del Carmine di San Severo

La decisione del prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, è stata presa di concerto con l'arciconfraternita, il sindaco, i vertici delle forze di polizia, per via dell'emergenza epidemiologica ancora in atto e nel rispetto del vigente divieto di assembramento