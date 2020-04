Nella zona rossa del contagio il sindaco affida a Padre Pio la città: "Proteggici"

San Giovanni Rotondo - zona rossa del contagio - sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia. Medici, infermieri e oss di Casa Sollievo della Sofferenza ogni giorno scendono in campo per contrastare il mostro invisivile, il killer che colpisce senza sé e senza ma le persone più fragili, che apre il fuoco agendo in silenzio.

Per questo motivo il sindaco Michele Crisetti, ieri pomeriggio ha affidato a San Pio da Pietrelcina, il santo con le stimmate, la protezione della città: "O glorioso Padre Pio, in quest’ora di angoscia e desolazione, affido a te la nostra città e la pongo sotto la tua protezione con il gesto simbolico di lasciare alla tua custodia il gonfalone municipale. Intercedi ancora per il nostro popolo, che hai amato e che promettesti di ricordare «sempre» nelle tue «povere preghiere, implorando per esso pace e prosperità". Rinnova, in quest’ora di tribolazione, per noi e per il mondo intero, la tua ardita preghiera «a Dio giudice»: «O perdona a questo popolo o cancellami dal libro della vita», per ottenere la fine dell’immane flagello che si è abbattuto sull’umanità".