Avvia raccolta fondi per l'ospedale di San Pio e raccoglie 25mila euro. "Grazie Francesco, a te e ai tuoi amici"

Con un post su facebook, Casa Sollievo della Sofferenza ringrazia Francesco Cocomazzi, studente 20enne di Economia a Milano nato e cresciuto nella città di San Pio, che alcune settimane fa ha avviato una raccolta fondi in favore dell'ospedale per fronteggiare l'emergenza.

"Non sono un cantante o un influencer, ma appena è scoppiata l’emergenza ho pensato a cosa poter fare per sostenere il mio di ospedale. Conoscevo la piattaforma di crowfunding e ho deciso di dare il via alla raccolta fondi", prima ancora che Casa Sollievo della Sofferenza entrasse a far parte della rete regionale degli ospedali Covid-19

Con l'aiuto dei suoi amici, "in particolare ci tengo a ringraziare Giuseppe", ha raccolto quasi 25mila euro già incassati ed utilizzati dall'ospedale per acquistare preziosi dispositivi di protezione individuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ad alcuni può sembrare poco rispetto a quanto raccolto da cantanti e influencer. Ma Francesco è fiero e soddisfatto così. A lui, e ai suoi amici, va il nostro caloroso “grazie”.