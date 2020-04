Il 'dolce' regalo del sindaco ai bambini di Rocchetta: uova per i più piccoli con l'indennità di aprile

"So benissimo che, in questa situazione, chi soffre di più il fatto di essere costretti a satare in casa siete voi bambini. Ma pensate veramente che abbiamo pensato a tutti e non a voi?". A parlare è il sindaco di Rocchetta Sant'Antonio Valentino Petruzzi che in un post su Facebook annuncia l'iniziativa dedicata ai piccoli del comune dei Monti Dauni.

Il primo cittadino, infatti, ha deciso di destinare l'indennità da sindaco del mese di aprile all'acquisto di uova di Pasqua per i più piccoli: "Visto che state facendo i bravi e state dando una bella lezione ai grandi, vi meritate un bel regalo", ha aggiunto Petruzzi. "Stamattina i volontari della Protezione Civile vi consegneranno, dopo averli sanificati, un uovo di Pasqua a testa come regalo personale del vostro Sindaco e come augurio a voi e alle vostre famiglie".