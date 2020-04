Foggia città sempre più generosa: anche Coldiretti scende in campo per aiutare le famiglie in difficoltà

Anche Coldiretti scende in campo per venire incontro alle esigenze dei foggiani che, in questo periodo di restrizioni, non sono in grado di far fronte alle esigenze di prima necessità. Così gli agricoltori del mercato contadino di Campagna Amica di Via della Repubblica 80 a Foggia doneranno biscotti, carciofi, cavoli, passate di pomodoro, formaggi al Banco Alimentare in modo da dare un sostegno concreto alle famiglie più fragili.

“È un modo per rendere presente il loro lavoro e, questo periodo di calo delle vendite da parte degli agricoltori, evitiamo che i prodotti vengano abbandonati nei campi”, dice don Bruno D’Emilio, consigliere ecclesiastico della Coldiretti Foggia.