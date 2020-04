Palazzo Dogana si veste di luci e omaggia il tricolore: "L'abbraccio della Capitanata a chi è in prima linea contro Coronavirus"

"Partecipiamo al sentimento di solidarietà e speranza per l’Italia e per tutte le nazioni interessate dalla pandemia in questo prolungato periodo di emergenza e isolamento sociale".

Così il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, commenta la veste di luce tricolore che avvolge Palazzo Dogana. “I colori della bandiera italiana rappresentano il metaforico abbraccio della Capitanata a tutti coloro che sono in difficoltà e il ringraziamento alle persone che in questo momento sono in prima linea con senso del dovere e spirito di abnegazione, ci difendono, ci curano e si sacrificano per il bene comune".

"Il mio augurio è che la luce tricolore che avvolge Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia, possa contribuire a infondere nuova fiducia per vincere questa grande sfida tutti insieme. I colori della bandiera italiana illumineranno lo storico Palazzo Dogana per tutta la durata dell'emergenza Covid-19, e sono un segno e un invito, tra gli altri, - come ha dichiarato il Presidente Gatta - all'unità in un momento tanto critico per il Paese."