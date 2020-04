Coronavirus: rivoluzionato il Policlinico Riuniti. Nasce la 'zona grigia', area cuscinetto per evitare contagi in ospedale

In tutta la Puglia è in corso il potenziamento del Piano ospedaliero per far fronte all'emergenza Coronavirus: più posti letto in terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia, attivazione delle strutture Covid post acuzie. Ecco come è cambiata l'organizzazione del Policlinico Riuniti di Foggia per gestire l'emergenza | IL VIDEO