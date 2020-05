Coronavirus 'Fase 2': ecco il nuovo modello di autocertificazione

Il nuovo modello di autodichiarazione c'è. Da domani servirà per dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); da quale indirizzo è cominciato lo spostamento e dove si è diretti, di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale e di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del presidente delle Regione di partenza e del presidente della Regione di arrivo, e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti, vale a dire che è determinato da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute

