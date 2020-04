Coronavirus: il nuovo modello di autocertificazione del DPC del 26 aprile 2020

L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 è ancora in atto; ci apprestiamo a entrare nella fase 2 che comporta la riapertura di alcune attività, mentre per quanto riguarda gli spostamenti è a disposizione online il nuovo modello di autocertificazione ancora obbligatorio per tutti i cittadini.

Nel nuovo documento oltre ai dati personali obbligatori per legge e a dichiarare di non essere positivi al virus, rimane ancora necessario informare le autorità competenti qual è il motivo dello spostamento, consetito solo per:

lavoro

acquisto di beni di prima necessità

motivi di salute

rientrare presso il proprio domicilio o residenza

Inoltre, bisogna indicare la destinazione e da quando si è iniziato lo spostamento.

Il nuovo modello è scaricabile sul sito del Mnistero, cliccando qui, oppure è possibile scaricarlo di seguito:

nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile-2

