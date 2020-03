Io resto a casa! (io lo sono già da un po')

Il #restateacasa di NicoForza ha un valore aggiunto. Un messaggio che arriva in piena emergenza Coronavirus, anche se il giovane youtuber foggiano conosce da tempo le difficoltà e l'importanza del restare a casa e limitare le uscite all'indispensabile, dell'osservare prassi igienico-sanitarie stringenti.

"Questo per difendere soprattutto gli anziani, i malati o chi, come me, è immunodepresso e quindi molto più esposto rispetto a queste situazioni", spiega nel suo ultimo vlog. "Non vi nascondo che questa cosa che per tutti voi è una eccezionalità, per me è stata a lungo la normalità. Ma alla fine non è difficile: se ne comprendi l'importanza, trovi il modo di fare tutto, anche se chiuso in una stanza", rassicura.

"Tutti noi dovremmo dimostrare tanta responsabilità e mettere fuori quell'umanità e senso civico che oggi, purtroppo, sembrano essere dimenticati. Serve l'impegno di tutti, verso sé stessi e gli altri. Io sono solo un ragazzo che si sta riprendendo da una brutta storia, forse non ho tanta esperienza, ma sono convinto che solo se si assume questa mentalità si può vincere questo virus".

NicoForza guarda il lato positivo: "Forse questa triste situazione renderà tutti un po' più umani, la nostra società dovrebbe funzionare come una grande famiglia". E in vista degli isolamenti casalinghi richiesti per limitare il proliferare dei contagi annuncia: "Io so bene cosa significa restare chiuso in una stanza per oltre 40 giorni. E quindi, chi meglio di me può consigliarvi cosa fare e come trascorrere in questo periodo?"