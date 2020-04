L'Unione Garganica Radio27 al servizio degli over 65 di Monte Sant'Angelo: "I nostri volontari portano una piccola luce di speranza"

A Monte Sant'Angelo ci pensa l'Unione Garganica Radio27 all'acquisto dei beni di prima necessità e dei farmaci per gli over 65 con consegna a domicilio. Il servizio non si è fermato nemmeno con la neve dei giorni scorsi. Passione e cuore animano l'associazione di Protezione Civile che opera a livello locale, provinciale e nazionale, nata 22 anni fa. Il video realizzato da Pasquale Ciuffreda illustra l'attività durante l'emergenza Coronavirus dell'U.G.R. 27, impegnata con propri mezzi e volontari al fianco della popolazione della città dei due siti Unesco, nell'ambito delle iniziative del Centro Operativo Comunale. Si può richiedere il servizio al numero di telefono 0884562858.

“Ancora una volta - dichiara Felice Totaro, presidente dall’associazione U.G.R 27 - cerchiamo di dare il nostro contributo e supporto per tutelare la cittadinanza, ma in particolar modo la popolazione anziana. Ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione, questo è il momento in cui tutti siamo chiamati a restare a casa rispettando le indicazioni che ci vengono fornite dagli organi competenti. Siamo chiamati ad essere comunità, tutti nel proprio piccolo possono aiutarci ad aiutare restando a casa. I nostri volontari con grande passione stanno dimostrando un forte desiderio di mettersi al servizio, portando una piccola luce di speranza in questi giorni così difficili".