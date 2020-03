Coronavirus, il comune di Lucera attiva il servizio di consegna a domicilio per anziani e ammalati: "Siamo con voi"

Il Comune di Lucera, per tutelare le categorie più vulnerabili a questa emergenza sanitaria e limitarne le uscite dalla propria abitazione, attiva il servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e alimenti rivolto agli over 65, persone ammalate e famiglie in quarantena o isolamento fiduciario.

Il servizio verrà effettuato lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Gli interessati dovranno rivolgersi dal lunedì al venerdì al numero 0881.541251. Le consegue verranno effettuate nel rispetto delle nrome sanitarie previste dai DPCM emanati.

Il servizio sarà garantito solo ed esclusivamente sole e senza una rete familiare di supporto. Si precisa che l'utente dovrà corrispondere solo il costo della spesa; il servizio, invece, sarà totalmente gratuito ed effettuato da volontari.