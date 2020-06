Dal Riuniti due ventilatori per l'ospedale di Lucera. E il comitato 'Io sto con il Lastaria' raccoglie 25mila euro per altri macchinari

Una cerimonia di consegna ha reso ufficiale il passaggio di due ventilatori polmonari, dal Riuniti al Lastaria di Lucera. Il tutto nasce da una raccolta fondi organizzata, ancora una volta, dal Comitato cittadino 'Io sto con il Lastaria'.

Come spiega a FoggiaToday Dario Gagliardi, il comitato di cui fa parte, ha raccolto 25mila euro ed era intenzionato a investire questa somma per acquistare proprio i ventilatori per il pronto soccorso lucerino. Ma queste apparecchiature erano già in possesso del Riuniti, di cui il Lastaria è una costola, e quindi si è deciso di spostare le due apparecchiature a Lucera ed utilizzare la somma raccolta dal Comitato cittadino per acquistare altri macchinari utili ai reparti presenti a Lucera.

"Il Lastaria, anche se è stato inglobato dal Riuniti, è sempre stato un ospedale che ha vissuto di autonomia", spiega il capo dipartimento medicina riabilitativa del Lastaria, dott. Massimo Zanasi.