Sindaco di Lucera "mette in isolamento" tre famiglie: "Misura precauzionale", alcuni erano stati in un comune Covid-19

Il sindaco di Lucera Antonio Tutolo ha appena firmato - a titolo puramente precauzionale - le ordinanze di permanenza domiciliare sorvegliata per 14 giorni a tre famiglie. "Nessuno di essi presenta sintomi di alcuna natura".

Il primo cittadino spiega che a consigliargli la misura è stata la Asl in quanto "i capofamiglia erano stati, nei giorni precedenti alla chiusura totale delle cosiddette zone rosse, in un comune tra quelli successivamente interdetti in entrata e in uscita"

Tutolo spiega che "sempre in via Precauzionale", la misura è stata estesa "non solo ai diretti interessati, come richiesto dalla Asl, ma anche ai familiari conviventi. A questi ultimi chiedo scusa per la restrizione ma ho ritenuto ai fini di una maggiore sicurezza la misura opportuna"