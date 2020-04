Positivo al Coronavirus, operatore sanitario dona spesa alle famiglie in difficoltà. "Sei davvero un bravo ragazzo"

Non finisce di sorprendere Lino, il primo lucerino risultato positivo all'infezione Covid-19 Coronavirus.

Dopo aver rivelato pubblicamente - con una lettera aperta - di aver contratto il virus nell'esercizio della sua professione, "curando i malati, i nostri genitori, nonni e fratelli", l'operatore sanitario oggi si è reso protagonista di un altro atto di amore per la città donando alcune buste piene di viveri alle famiglie in difficoltà.

Il sindaco Antonio Tutolo lo ha ringraziato pubblicamente: "Lino sta molto meglio e nonostante le sue preoccupazioni, il suo stress, ha avuto un pensiero per chi oggi è in difficoltà. Io ti ringrazio a nome di tutti i cittadini e ti dico che sei davvero un bravo ragazzo. Grazie per la dedizione al tuo lavoro e grazie per questo tuo pensiero. Spero presto di poterti abbracciare a nome di tutti".