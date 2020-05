Lucera croce e delizia: nonnetti guariscono dal virus, ma solo 8 su 100 hanno detto sì al test sierologico gratuito

"Se siete tra i fortunati sorteggiati per fare il test sierologico non perdete questa occasione". È l'appello del sindaco di Lucera Antonio Tutolo ai suoi concittadini. La sezione di Lucera della Croce Rossa lo ha informato che solo otto hanno accettato su circa un centinaio di lucerini contattati. "Mi pare un peccato".

La stragrande maggioranza dei cittadini, scelti a campione dall'Istat per l'indagine di siero-prevalenza sul Sars-CoV-2 condotta dal ministero della Salute con l'ausilio della Cri su 150mila persone, non ha risposto al telefono o ha rifiutato. "Avete l'opportunità di farlo gratuitamente e non capisco perché rinunciare a questa possibilità", ha detto il sindaco nella sua quotidiana diretta sui social che ha suggerito ai suoi concittadini di farlo nel proprio interesse ma anche nell'interesse della collettività perché "la statistica ci potrà dare un'idea su quello che è accaduto, al Nord piuttosto che al Sud e anche a Lucera", oltre a poter scoprire, magari, di aver contratto il virus e aver sviluppato gli anticorpi al Covid. Il prefisso è uno 06, e "molti forse non rispondono perché pensano sia un call center - osserva Tutolo - Se vi chiama la Croce Rossa non è una bufala. Non c'è pericolo che qualcuno si infili in casa vostra". Non è possibile candidarsi spontaneamente al test.

LA BUONA NOTIZIA - Dall'aggiornamento sui casi positivi (nessun nuovo contagio), arriva anche la buona notizia di due nonnetti finalmente fuori pericolo. "C'è una nostra concittadina che è guarita e sono particolarmente felice perché è una concittadina anziana che ha una bella età. È una signoria quindi non la dico, però vi dico che il marito aveva più di novant'anni e si è negativizzato circa 10 giorni fa, quel famoso nonnino che non era mai entrato in ospedale. Ieri si è negativizzata anche la moglie - ha annunciato il sindaco Tutolo - Sono strafelice per loro e per i loro cari".