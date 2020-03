Laurea con lode, Giovanni e quella gioia surreale dal salotto di casa. La "strana sensazione" ai tempi del Covid-19

Un portatile e una connessione internet per azzerare le distanze tra Venezia e Accadia, e portare a termine un percorso di studi e di vita.

Un’esperienza unica e indimenticabile per Giovanni Schiavone, protagonista come tanti colleghi studenti della Università Ca’ Foscari di Venezia che con l'hashtag #CaFoscarinonsiferma hanno deciso di lottare contro il Coronavirus,

Nella Regione tra le più colpite dall’epidemia, studenti e docenti non si sono dati per vinti e hanno deciso di affrontare il momento andando oltre: si sono "riprogrammati" per le lezioni e addirittura per la discussione della tesi di laurea: tutto a distanza, in via telematica.

Oggi è stato il turno di Giovanni, che ha discusso la tesi di laurea magistrale in Scienze del Linguaggio online, collegato da Accadia (dal salotto di casa sua): ha infatti dibattuto alla commissione di docenti e sempre attraverso la Rete ha ricevuto le congratulazioni e il massimo dei voti con lode.

Il neo dottore di Accadia, dopo le prime perplessità, è rimasto entusiasta dell’evento, ha ribadito: "Una modalità adeguata per questo momento particolare che sta vivendo l’Italia, sicuramente fuori dall'ordinario e memorabile".