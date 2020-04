Medici bardati "finchè non manca il respiro", ma fuori c'è un mondo quasi normale. "Così non sopravviveremo"

Sono immani gli sforzi di medici e operatori sanitari durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Sotto la coltre di dispositivi di sicurezza ogni gesto diventa più difficile, faticoso. Lo racconta, in un lungo post, la dottoressa Daniela Marasco, che apre ad una riflessione sulla responsabilità collettiva.

"Sotto queste visiere, la percezione visiva è francamente alterata, tutto appare offuscato, e si compie uno sforzo immane a leggere e scrivere. Per eccesso di zelo, indosso anche gli occhiali protettivi che mi ha donato mia sorella, e le cuffie per i capelli, e due camici sterili, guanti (immancabilmente di almeno due taglie più grandi) e copricalzari; mascherine Ffp2 acquistate in farmacia, e sopra una chirurgica, finché non mi manca il respiro", racconta.

"Non lavoro in area Covid, ma l'esperienza ci ha insegnato che purtroppo un tampone rinofaringeo può positivizzarsi al terzo, al quarto tentativo, oppure mai, seppure in presenza della malattia; sicché ci si copre con quanto si ha, si fa del proprio meglio per proteggere se stessi e le persone che si hanno a cuore. E si sopporta la tortura. Adesso spero comprendiate cosa intendo per dissonanza cognitiva. È il concetto per cui, nei fumetti di Walt Disney, Paperino è a tavola con Qui, Quo, Qua, ed insieme banchettano col pollo arrosto".

"Ebbene, io stessa sperimento una simile contraddizione, che gli altri non possono comprendere, ogni volta che, abbandonata questa scomoda armatura artigianale, esco dall'ospedale e mi guardo intorno, ritrovando un mondo quasi normale. Persone che conversano a volto scoperto, camminando le une accanto alle altre, decine di automobili, ragazzi che giocano in strada, supermercati affollati di gente impaziente, che freme al pensiero di archiviare il caso e riappropriarsi della propria vita. Io capisco tutto, perché sono stanca come e più di voi", spiega.

"Ma non sopravviveremo se l'irruenza ci condizionerà al punto da farci trascurare la prudenza e il buon senso. Questa foto serve a dimostrarvi come viviamo in ospedale. Non trovate che qualcosa non vada? Ritenete ancora giusto e irrinunciabile tornare adesso alla vita di prima? Riflettiamo".