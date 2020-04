Sanificazione e misure anticontagio in via Manfredonia: mascherine e guanti ai 50 migranti della 'centrale del latte'

E' partita questa mattina, proseguirà e terminerà domani, l'azione di sanificazione dell'ex centrale del latte di via Manfredonia in cui vivono una cinquantina di migranti.

Ieri i mediatori culturali dell’Arci, su richiesta dell’assessorato, in collaborazione con la polizia municipale, si erano recati in loco per informare i cittadini stranieri sulla epidemia di Coronavirus in corso, sulle relative misure di contenimento attraverso la distribuzione del materiale informativo in lingua.

Oltre al materiale informativo, e spiegando i comportamenti da adottare prima e dopo la disinfestazione, sono stati distribuiti mascherine e guanti forniti dall'assessorato in collaborazione con la Asl, per mettere in sicurezza i circa 50 stranieri che vi vivono provenienti in particolare da Gambia, Senegal, Mali e Burkina Faso.

"E’ utile sottolineare come in un momento così drammatico della vita che stiamo vivendo tutti quotidianamente, questi giovani ragazzi ci hanno accolto con entusiasmo, ascoltandoci e ringraziandoci per tutta l’attenzione che le istituzioni e le associazioni stanno riponendo nei loro confronti" ha spiegato il presidente Domenico Rizzi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Queste le parole dell'assessore Raffaella Vacca: "L’obiettivo dell’amministrazione comunale e del nostro assessorato è quello di mettere quanto più possibile in sicurezza la nostra città e i nostri concittadini dal dilagare dell’epidemia in atto e questo intervento rientra tra quelli necessari a raggiungere tale scopo, colgo l'occasione per ringraziare per il prezioso supporto e la loro disponibilità l’Amiu, l’Asl, la Polizia Municipale e l’Arci"