Causa pandemia scarseggia il cibo per cani e gatti, cittadini possono aiutare i randagi di Foggia: "Dateci una mano"

Il cibo per gli animali randagi scarseggia per effetto della pandemia che mette a repentaglio l'approvvigionamento a Foggia e in provincia: l'embargo dal Nord, che ha sempre inviato rifornimenti in grande quantità ma ora è a pezzi, in ginocchio, e i volontari che non possono più permetterselo, hanno mandato in tilt la grande catena della solidarietà.

Neanche le associazioni riescono più a mantenere cani e gatti. Anna Rita Melfitani, presidente dell'associazione 'Guerrieri con la Coda', promuove con un videomessaggio la raccolta 'Aiutiamo gli angeli a 4 zampe': "In questi giorni sto ricevendo un sacco di telefonate di volontari di strada che, purtroppo, non hanno più fondi e non hanno più cibo per sfamare gli animali, quelli più sfortunati, i randagi, le colonie feline - spiega - Tanti volontari che si sono portati i cani del territorio a casa non ce la fanno più, dato che molti di loro lavoravano giornalmente. Il Nord che ci ha sempre aiutato e ci ha sempre fornito di tutto si trova nelle condizioni che conosciamo. Vi chiedo di aiutarci, così potremo distribuire tutto il cibo che riusciremo a mettere insieme grazie alle vostre donazioni". Nel negozio per animali di Corso Giannone 188, parte il banco alimentare per i randagi.

"A Foggia, verrà posizionato un cartone nel Market degli Animali dove potrete donare cibo per i randagi quando andrete a fare acquisti per i vostri animali. Quando avremo fatto una scorta, chiameremo tutti i volontari di strada oppure si potranno mettere in contatto direttamente con l'associazione al 3200573827. La situazione è drammatica per tutti. Vi chiediamo veramente di aiutare queste povere anime".

Per le donazioni:

IBAN: IT80F0760105138217773517774

POSTEPAY: 5333 1710 40683738

CODICE FISCALE: MLFNRT76E53D643Z

Intestato al rappresentante legale Associazione "Guerrieri con la Coda" Melfitani Anna Rita