Foggiani non abbandonano la lettura. Quel bisogno di recarsi in libreria che funziona: "Hanno risposto benissimo"

Il 14 aprile scorso alle librerie e ai negozi di abbigliamento per bambini, fu concessa la possibilità di riaprire al pubblico. Dopo un periodo di incertezza, a distanza di 22 giorni il bilancio sembra essere tutt'altro che negativo. "I foggiani hanno risposto bene, anche se le vendite non sono tantissime, c'è comunque movimento e interesse alla lettura", commenta ai microfoni di FoggiaToday, la titolare di una delle librerie del centro. "La gente che entra in negozio, osservando le giuste precauzione, può sfogliare qualche libro. Se sono sprovvisti di dpi è nostra cura fornirglieli".