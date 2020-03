Smartphone, creatività e fantasia: nasce 'La favola delle favole', così i bambini vincono il Coronavirus

Un film partecipato con baby registi. Per rallegrare le giornate dei bambini, costretti - come tutti - a restare a casa. È l’idea promossa da JrStudio Cinema che, con il patrocinio di Cineporti di Puglia, lancia “La favola delle favole”.

“Né un contest, né un concorso, ma semplicemente un pretesto per passare il tempo, essere uniti e superare insieme questo momento”, spiega Roberto Moretto, fondatore della JrStudio e ideatore dell’iniziativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I protagonisti del progetto di "film partecipato", ovvero realizzato dalla comunità, sono proprio i bambini: baby registi da 0 ai 10 anni sono invitati a realizzare un video in cui rappresentano una favola in massimo un minuto. “L’invito è quello di inventare i personaggi, indossare i loro costumi fatti con quello che si trova in casa, raccontare un’avventura e girare il video, magari facendosi aiutare dai più grandi”. Le riprese dovranno essere realizzate (in orizzontale) con cellulari e smartphone. “Sono gli oggetti che useremo più spesso in questo periodo – evidenzia Moretto – e perciò adoperiamoli in maniera creativa”. Tutti i video inviati alla mail favola@jrstudio.it, saranno montati in un unico "film documentario".