Il cuore immenso dei foggiani nella guerra al Covid-19: chi dona mascherine ai sanitari, chi le ricama per le forze dell'ordine

Il cuore dei foggiani è davvero grande: non si arrestano le notizie di donazioni e gesti d’amore per la comunità, per le forze dell’ordine e per il personale medico impegnato nella lotta contro il Coronavirus. Piccoli grandi gesti di persone che offrono quello che possono.

Come Mara, una signora foggiana che in questi giorni sta realizzando mascherine di stoffa per le forze dell’ordine e altri enti privati.

Agli Ospedali Riuniti, stamani, è giunto un pacco con 300 mascherine (per un valore di circa 400 euro) acquistate da un gruppo di amici foggiani. Un atto d’amore, un esempio che sperano venga seguito anche da altre persone.

Infine, ci sono gli operai delle Officine Trenitalia Omc di Foggia, che hanno acquistato in massa oltre 130 maglie prodotte da quattro attività locali operanti nel settore pubblicitario e tipografico, il cui ricavato sarà devoluto all’Ospedale di Foggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è la prima volta che gli operai effettuano donazioni per opere solidali, visto che ormai è un appuntamento annuale la loro visita nei reparti di Pediatri degli "Ospedali Riuniti" di Foggia, dove offrono animazione e doni per alleviare il ricovero dei pazienti.