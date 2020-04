Farmaci, denaro e alimenti a una famiglia foggiana in difficoltà: il dono degli 'angeli in divisa' a una giovane coppia

In tempi di coronavirus è sempre bello raccontare i gesti di generosità, che proseguono in tutta la Capitanata. Come questa mattina a Foggia, dove un gruppo di operatori della polizia locale ha, liberamente, deciso di sostenere una giovane coppia che si trova in una condizione di disagio da quando il marito ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa per le restrizioni delle misure anticontagio.

La giovane coppia ha anche un bambino di pochi mesi, che di recente è stato sottoposto a un delicato intervento chiurgico. Per questo gli agenti hanno deciso di offrire il proprio aiuto, fornendo alla coppia farmaci, generi alimentari e denaro.