Il caffè al bar oggi, è d'asporto e non in tazza (ma i foggiani non vi rinunciano). Alessandro è ottimista: "Siamo al 20%"

Troppe poche persone in giro e appena il 20% di caffè venduti rispetto al periodo precedente all'emergenza sanitaria. Un dato che però non preoccupa Alessandro, il titolare di un bar sull'isola pedonale di Foggia. Che, anzi, si dice ottimista e per ora si accontenta perché, dice a FoggiaToday, "i nostri clienti sono sorridenti e felici di poter prendere un caffè a metà mattinata".

C'è un po' di diffidenza e c'è anche a chi evidentemente non piace bere il caffè in strada e peraltro in un bicchiere che non si la tazzina. C'è ancora molta strada da fare, ma i clienti che dal 4 maggio si sono avvicinati al bar, fanno pensare che ben presto tanti altri torneranno a prendere il caffè al bar.



Dal primo giugno ci sarà la possibilità di utilizzare lo spazio esterno per piazzare i tavolini.