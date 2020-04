Coronavirus a Foggia: la protezione civile attiva numero dedicato ai sordomuti

In questo periodo di emergenza sanitaria tanti sono i servizi messi a disposizione dei cittadini più deboli della città di Foggia e della Capitanata, soprattutto anziani e disabili, affinché possano soddisfare le loro esigenze di vita rimanendo a casa. Nel contempo, molto spesso ci si dimentica che tra i cittadini più deboli ci sono anche tanti sordi, che non hanno la possibilità di fruire dei servizi, la maggior parte raggiungibili telefonicamente, messi a disposizione della collettività.

Questo è il tema discusso questa mattina dall’ex consigliere comunale e attuale segretario cittadino della Lega-Salvini Puglia Antonio Vigiano e dal Presidente Provinciale di Foggia dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi – ONLUS Ferdinando Cericola presso la Protezione Civile di Foggia, che raccogliendo le giuste richieste del rappresentante dei sordi della Capitanata ha messo a disposizione un numero di telefono dedicato, da utilizzare tramite wathsapp, a cui i sordi della Capitanata, chiaramente quelli impossibilitati a muoversi dai loro domicili, potranno fare riferimento per l’emergenza acquisto spesa, per l’emergenza acquisto medicinali e per l’emergenza sanitaria.

L’operatore addetto al numero di telefono dedicato, a sua volta, trasferirà l’emergenza segnalata dai sordi al relativo servizio e, quindi, al servizio che si occupa dell’acquisto della spesa, al servizio che si occupa dell’acquisto dei medicinali o, in caso di segnalazione di una emergenza sanitaria, contattando i servizi preposti dell’Asl, come ad esempio il 118.

Per accedere al servizio dedicato ai sordi si dovrà inviare un messaggio whatsapp al seguente numero di telefono “329.1003705”, dove andrà inizialmente scritto “Sos sordi”, seguito dal nome, cognome, indirizzo e città del soggetto richiedente. Successivamente andrà specificato il tipo di emergenza: "Emergenza spesa" o "Emergenza medicinali" o "Emergenza sanitaria" seguito da una breve descrizione della specifica richiesta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Mi preme ringraziare la Protezione Civile di Foggia, nello specifico il responsabile D’Agrosa Luigi, per la sensibilità mostrata nei confronti dei sordi della Capitanata e per l’impegno profuso nell’attivare prontamente un servizio telefonico a loro dedicato", ha dichiarato l'avvocato Antonio Vigiano.